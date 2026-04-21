Tennis tavolo Regaldi | ultima giornata di gare a squadre maschili

Si è conclusa l'ultima giornata dei campionati maschili a squadre di tennis tavolo Regaldi. La squadra ha affrontato quattro incontri e ha perso tutte le partite, senza aggiudicarsi alcuna vittoria. La giornata si è svolta senza vittorie, lasciando pochi momenti di soddisfazione tra i partecipanti. Le gare si sono svolte in sequenza, con i risultati che hanno determinato la fine del torneo per questa stagione.

Ultima giornata dei campionati maschili a squadre per il Tennis tavolo Regaldi. Un'ultima giornata con pochi sorrisi date le quattro sconfitte su quattro gare disputate.La B2 nazionale perde 5-1 contro il TT Milano Accademy una partita che per i novaresi, che già avevano conquistato la salvezza.🔗 Leggi su Novaratoday.it Notizie correlate Tennis tavolo Regaldi: i risultati delle formazioni maschiliDue vittorie e una sconfitta nella quarta giornata di ritorno dei campionati a squadre maschili per il Tennis tavolo Regaldi. Coppa del Mondo Paralimpica di scherma a Pisa: ultima giornata con tre gare a squadreSi apre oggi l’ultima giornata di gare della Coppa del Mondo Paralimpica 2026 di scherma.