Tennis tavolo Regaldi | i risultati delle formazioni maschili

Il Tennis tavolo Regaldi ha ottenuto due vittorie e subito una sconfitta nella quarta giornata di campionato, a causa di una serie di match combattuti contro avversari agguerriti. Le formazioni maschili hanno mostrato determinazione in ogni partita, con alcuni incontri decisi solo negli ultimi scambi. I giocatori hanno dato il massimo in campo, portando a casa punti importanti per la classifica. La squadra si prepara ora alla prossima sfida.

Due vittorie e una sconfitta nella quarta giornata di ritorno dei campionati a squadre maschili per il Tennis tavolo Regaldi. Ennesima battuta d'arresto per la B2 nazionale, che rischia di vedersi risucchiata nella lotta per la salvezza dopo un ottimo girone d'andata. Bene la C2 regionale che regola 5-3 il TT Splendor Cossato grazie a Maurizio Castagno (3) e Massimiliano Cristofaro (2), peccato per la partita persa 911 in bella da Luigi Mele contro il numero 1 avversario. Bravi anche i componenti della D3 regionale, rinforzata in questa occasione da Elisabetta Loaldi, che superano 4-2 i ragazzi del TT Oleggio: a segno Elisabetta Loaldi (2), Francesco Casciaro (1) e Ovidiu Rusu Vasile (1).