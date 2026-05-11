Tennis Roma | Sinner strapazza Popyrin è agli ottavi

Jannik Sinner ha prevalso facilmente su Popyrin negli ottavi degli Internazionali BNL d’Italia di tennis a Roma. La partita si è conclusa con un punteggio netto, confermando il momento positivo del tennista italiano, che avanza nel torneo senza aver incontrato fino a ora grandi difficoltà. La sua vittoria lo proietta ai quarti di finale, continuando la sua corsa nel torneo.

Prosegue inarrestabile e senza incertezze la marcia di Jannik Sinner per la conquista degli Internazionali BNL d’Italia di tennis cinquant'anni dopo A driano Panatta. Il n.1 del mondo supera con impressionante facilità con il punteggio 6-2, 6-0 l’australiano Alexei Popyrin e accede agli ottavi di finale dove lo aspetta il sorprendente Andrea Pellegrino (che ha battuto 7-6 6-1 Frances Tiafoe) per un derby tutto italiano. Per Sinner è la 30sima vittoria consecutiva nei Masters 1000 ed è ora a una sola vittoria dallo storico record di Novak Djokovic che ha vinto ben 31 gare consecutive in questa categoria. Visto lo stato di forma di Jannik...🔗 Leggi su Feedpress.me

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