Jannik Sinner ha vinto la partita contro Popyrin, lasciando solo due game, e si è qualificato per gli ottavi di finale degli Internazionali d’Italia 2026. Ora affronterà Andrea Pellegrino nel prossimo turno.

Sarà derby tra Jannik Sinner e Andrea Pellegrino agli ottavi di finale degli Internazionali d’Italia 2026. Il numero 1 del mondo non fa sconti ad Alexei Popyrin: sono solo due i game che l’australiano raccoglie in un 6-2 6-0 che dura un’ora e 5 minuti sul Centrale del Foro Italico di Roma. E, ancora una volta, il classe 2001 di Sesto Pusteria si gode con il sorriso il tributo del pubblico che sempre tanto affetto ha nei suoi confronti. Sono 30 le vittorie consecutive nei Masters 1000: eguagliata la striscia 2014-2015 di Novak Djokovic, ora resta da eguagliare quella del 2011 che è a 31. C’è un solo momento nel quale Popyrin si trova in vantaggio nel match: nel primo game, sul 30-15.🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Jannik Sinner asfalta Popyrin e avanza agli ottavi a Roma lasciando solo 2 game

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