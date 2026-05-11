Jannik Sinner ha superato senza difficoltà l'avversario nel match di tennis a Roma, qualificandosi così per gli ottavi di finale degli Internazionali BNL d'Italia. La partita si è conclusa con una vittoria netta a suo favore, consolidando la sua presenza nel torneo. L'incontro si è svolto sui campi della capitale italiana, davanti a un pubblico interessato alle fasi decisive del torneo.

AGI - Jannik Sinner prosegue inarrestabile e senza incertezze nella marcia per la conquista degli Internazionali BNL d'Italia di tennis cinquant'anni dopo Adriano Panatta. Il n.1 del mondo supera con impressionante facilità con il punteggio 6-2, 6-0 l'australiano Alexei Popyrin e accede agli ottavi di finale dove lo aspetta il sorprendente Andrea Pellegrino (che ha battuto 7-6 6-1 Frances Tiafoe) per un derby tutto italiano. Per Sinner è la 30esima vittoria consecutiva nei Masters 1000 ed è ora a una sola vittoria dallo storico record di Novak Djokovic che ha vinto ben 31 gare consecutive in questa categoria. Corsa al record e obiettivi storici.🔗 Leggi su Agi.it

© Agi.it - Tennis Roma, Sinner strapazza Popyrin ed è agli ottavi

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