Tennis il Tc Portogruaro svela il roster maschile per la serie C

Il Tc Portogruaro ha annunciato il roster maschile per la squadra di serie C di tennis, con la stagione che partirà domenica 15 marzo. La competizione coinvolge sei squadre veneziane, tutte pronte a scendere in campo nella massima serie regionale. La presentazione dei team è stata ufficializzata in vista dell’inizio dei campionati a squadre di tennis.

Domenica 15 marzo inizia la stagione sportiva di tennis per i campionati a squadre. Inizia la serie C con ben 6 squadre veneziane impegnate nella massima serie regionale. Obiettivo la promozione alla B2 nazionale 2027 o la permanenza regionale. Oggi presentiamo il Portogruaro maschile del presidente Mauro Bruno Rettore, formazione capitanata da Giovanni Agostinetto. È inserita nel Girone n° 3 assieme al Tc Padova, allo Scaligero di Verona, all'Eurosporting di Treviso formazione B, Istrana e con i veronesi del San Giovanni Lupatoto formazione B. La prima giornata di campionato li vede esordire contro la formazione veronese del San Giovanni Lupatoto.