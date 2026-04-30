Domenica 3 maggio si svolgerà lo scontro tra TC Portogruaro e TC Venezia nel torneo di tennis della Serie C maschile, con l’obiettivo di evitare la retrocessione. La squadra femminile del TC Portogruaro, invece, ha già conquistato la salvezza, poiché non ci sono squadre in grado di disputare i playout. La partita tra le due formazioni maschili rappresenta l’ultimo atto della lotta per mantenere la categoria.

? Cosa sapere TC Portogruaro e TC Venezia si sfidano domenica 3 maggio per la salvezza maschile.. Il club Portogruaro femminile è già salvo per mancanza di squadre nei playout.. Domenica 3 maggio alle ore 10, i campi del tennis regionale vedranno l’inizio dei playoff di serie C con il Tc Portogruaro femminile impegnato in una sfida decisiva per la stagione. Siamo arrivati al momento della verità per le sei squadre veneziane che hanno combattuto tutto l’anno nel massimo campionato regionale. Le sorti dei giocatori e delle giocatrici si decideranno tra un set e l’altro, con tensioni diverse a seconda del quartiere o della città che si rappresenta.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Tennis, playoff Serie C: Portogruaro e Venezia si sfidano per la salvezza

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