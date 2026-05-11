Tennis in diretta oggi 11 Maggio in tv | le partite da non perdere

Oggi, 11 maggio, sono in programma diverse partite di tennis trasmesse in diretta televisiva. Tra gli eventi più attesi ci sono gli incontri degli Internazionali d’Italia, con particolare attenzione alla sfida tra il giocatore italiano e l’avversario proveniente dall’Australia. La competizione si svolge sui campi della città e vede coinvolti numerosi atleti di alto livello. La giornata promette molte emozioni per gli appassionati di tennis.

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Proseguono gli Internazionali d’Italia 2026 e cresce l’attesa per il match di Jannik Sinner contro Alexei Popyrin. La sfida del numero 1 del mondo sarà il grande appuntamento di tennis in diretta oggi tv, con trasmissione anche in chiaro su TV8. Dopo gli ottimi ascolti ottenuti nel debutto contro Sebastian Ofner, Sinner torna protagonista nel torneo romano in uno dei match più attesi della giornata. La scelta di TV8 di trasmettere l’azzurro conferma il forte interesse del pubblico italiano per il leader del ranking ATP. Sinner-Popyrin oggi: orario e dove vederla. La partita tra Jannik Sinner e Alexei Popyrin si giocherà lunedì 11 maggio sul Campo Centrale del Foro Italico.🔗 Leggi su Funweek.it ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video SINNER-MICHELSEN OGGI A MIAMI OPEN 2026: A CHE ORA E DOVE VEDERE IL MATCH Notizie correlate Leggi anche: Internazionali Tennis Roma 2026, programma 5 maggio: orari, partite e dove vederli in TV Leggi anche: Partite oggi, stasera e domani: guida alla Diretta TV Argomenti più discussi: Jannik Sinner al Madrid Open 2026: quando gioca, orari e dove vedere le partite in diretta · Tennis ATP; Internazionali d’Italia, oggi Sinner-Ofner: dove vederla in tv e in streaming. Diretta in chiaro?; Sinner-Zverev in chiaro e gratis? Dove vedere in diretta tv e streaming la finale del torneo di Madrid; Quale partita su TV8 oggi, ATP Roma 2026: orario 10 maggio, programma in chiaro, streaming. #Musetti-Cerundolo diretta Internazionali d'Italia: segui la sfida al terzo turno. Tennis oggi LIVE x.com Roger Federer - 30 minuti di tennis da sogno a livello campo reddit Tennis in diretta oggi 11 Maggio in tv: le partite da non perdereProseguono gli Internazionali d’Italia 2026 e cresce l’attesa per il match di Jannik Sinner contro Alexei Popyrin. La sfida del numero 1 del mondo sarà il ... funweek.it