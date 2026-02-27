Partite oggi stasera e domani | guida alla Diretta TV

Oggi, stasera e domani si svolgono diverse partite di calcio in vari campionati e tornei, tra cui la Serie A, la Serie B e il Mondiale per club. Sono previste dirette televisive su diversi canali, che trasmetteranno gli incontri in programmazione. La guida completa indica gli orari e le emittenti che seguiranno gli eventi calcistici di oggi e di domani.

Rinnovo Carnesecchi, l'Atalanta al lavoro per blindare il suo portiere. Tutti gli aggiornamenti Vlasic Torino, rinnovo a rischio? Si inserisce una big in Serie A! I possibili scenario di calciomercato Locatelli Juve, tutto pronto per il rinnovo? I bianconeri vogliono blindare il capitano fino al 2030. Ecco il punto sulla trattativa Mercato Inter, colpo 'alla Lookman' in avanti? Oaktree sogna Nico Williams! C'è pure un altro nome che accontenterebbe tutti

Le partite di oggi, mercoledì 25 febbraio 2026: Juve-Galatasaray e Atalanta-Dortmund
Elenco delle partite del 25 febbraio 2026: ultima mini carrellata di sfide a far calare il sipario sui play off di Champions League

Sport e Calcio in TV oggi, stasera e in settimana. La Guida tv completa
Scopri dove vedere le partite di Calcio e tutto lo Sport in Televisione: leggi la Guida TV completa con match ed eventi in programma, in chiaro e pay tv.

Monza-Entella apre oggi la 27ª giornata di Serie B: ecco il programma delle partite