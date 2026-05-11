Tennis a Roccaravindola | Michele Perna domina il tabellone Major

A Roccaravindola si è disputato un torneo di tennis con Michele Perna che ha conquistato la vetta nel tabellone Major. Nel tabellone Minor, sono stati definiti i giocatori che hanno raggiunto il podio. La sfida tra Simeone e Siravo si è conclusa con un risultato determinato, anche se i dettagli del punteggio non sono stati comunicati. Le gare si sono svolte sui campi locali durante il fine settimana.

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? Punti chiave Chi ha conquistato il podio nel tabellone Minor?. Come si è conclusa la sfida tra Simeone e Siravo?. Perché questo torneo è diventato un punto di aggregazione sociale?. Quali sono i prossimi passi per il tennis a Roccaravindola?.? In Breve Tabellone Minor vinto da Marco Palumbo contro Roberto Rossi.. Gianni Simeone terzo nel Major dopo la finale contro Staffieri.. Torneo durato da settembre a maggio presso campo Don Vincenzo D’Agostino.. Oltre 20 tennisti amatoriali hanno partecipato alla competizione a Roccaravindola.. Michele Perna si è aggiudicato il titolo Major del Torneo di Tennis Ravindolese lo scorso sabato a Roccaravindola, battendo Davide Staffieri in una finale che ha sancito la conclusione di mesi di competizioni presso il campo polivalente Don Vincenzo D’Agostino.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Tennis a Roccaravindola: Michele Perna domina il tabellone Major ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate Judo, Odette Giuffrida domina il Grand Slam di Dushanbe! Sul podio anche Perna nei -52 kgSi apre in maniera brillante per i colori azzurri il Grand Slam di Dushanbe, quinto evento stagionale del World Tour 2026 di judo. Tennis, gli Internazionali al Foro Italico: parte il tabellone WTA? Cosa scoprirai Chi sono le atlete italiane che debuttano oggi al Foro Italico? Quali sfide decisive vedremo oggi nei campi della BNP Paribas Arena?...