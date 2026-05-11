Tennis a Roccaravindola | Michele Perna domina il tabellone Major
A Roccaravindola si è disputato un torneo di tennis con Michele Perna che ha conquistato la vetta nel tabellone Major. Nel tabellone Minor, sono stati definiti i giocatori che hanno raggiunto il podio. La sfida tra Simeone e Siravo si è conclusa con un risultato determinato, anche se i dettagli del punteggio non sono stati comunicati. Le gare si sono svolte sui campi locali durante il fine settimana.
? Punti chiave Chi ha conquistato il podio nel tabellone Minor?. Come si è conclusa la sfida tra Simeone e Siravo?. Perché questo torneo è diventato un punto di aggregazione sociale?. Quali sono i prossimi passi per il tennis a Roccaravindola?.? In Breve Tabellone Minor vinto da Marco Palumbo contro Roberto Rossi.. Gianni Simeone terzo nel Major dopo la finale contro Staffieri.. Torneo durato da settembre a maggio presso campo Don Vincenzo D’Agostino.. Oltre 20 tennisti amatoriali hanno partecipato alla competizione a Roccaravindola.. Michele Perna si è aggiudicato il titolo Major del Torneo di Tennis Ravindolese lo scorso sabato a Roccaravindola, battendo Davide Staffieri in una finale che ha sancito la conclusione di mesi di competizioni presso il campo polivalente Don Vincenzo D’Agostino.🔗 Leggi su Ameve.eu
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