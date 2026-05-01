Judo Odette Giuffrida domina il Grand Slam di Dushanbe! Sul podio anche Perna nei -52 kg

Il Grand Slam di Dushanbe, quinto appuntamento del World Tour 2026 di judo, si è aperto con risultati positivi per gli atleti italiani. Odette Giuffrida ha conquistato la vittoria nella sua categoria, mentre un’altra atleta italiana si è piazzata sul podio nella categoria dei -52 kg. La competizione si svolge in Tajikistan, attirando numerosi judoka da tutto il mondo.

Si apre in maniera brillante per i colori azzurri il Grand Slam di Dushanbe, quinto evento stagionale del World Tour 2026 di judo. La prima giornata del torneo in programma sui tatami della capitale tagika si è conclusa infatti con un doppio piazzamento sul podio per la spedizione italiana, che piazza sia Odette Giuffrida che Kenya Perna nella top3 della categoria femminile fino a 52 kg. Sesto titolo Slam in carriera per la 31enne romana (l’ultimo risaliva ad Abu Dhabi 2023), che taglia il traguardo dei venti podi complessivi nei GS e mette in cascina 1000 punti importanti per rimanere in quota nel ranking mondiale verso l’apertura del periodo di qualificazione olimpica in chiave Los Angeles 2028.🔗 Leggi su Oasport.it

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