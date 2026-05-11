Tenerife evacuazione di 94 passeggeri | focolaio di hantavirus su una nave
A Tenerife sono state evacuate 94 persone da una nave a causa di un focolaio di hantavirus. Due donne sono state sottoposte a test dopo aver raggiunto la terraferma. L'Organizzazione mondiale della sanità sta valutando come monitorare e prevenire eventuali nuovi casi di contagio internazionale. La situazione riguarda persone che avevano viaggiato sulla nave coinvolta.
? Domande chiave Chi sono le due donne sottoposte a test dopo il volo?. Come gestirà l'OMS il rischio di nuovi contagi internazionali?. Perché gli Stati Uniti hanno deciso di ignorare la quarantena?. Cosa accadrà all'equipaggio rimasto ancora a bordo della nave?.? In Breve 58 persone restano a bordo tra cui 34 membri dell'equipaggio a Granadilla. Due donne di Alicante e Barcellona negative ai test dopo volo KLM. OMS raccomanda quarantena di 42 giorni per prevenire nuovi contagi. Operazione di evacuazione e sanificazione prevista entro le ore 19:00 di lunedì. La Spagna ha avviato l’evacuazione di 94 passeggeri dalla nave da crociera ancorata al largo del porto di Granadilla, a Tenerife, a causa di un focolaio di hantavirus.🔗 Leggi su Ameve.eu
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