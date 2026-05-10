Una nave con a bordo numerosi passeggeri è arrivata alle Canarie e si trova in un porto dichiarato off limits. La nave, denominata Hondius, ha attraccato senza consentire immediatamente lo sbarco. Sono previste delle uscite organizzate per gruppi di persone, ma al momento non è possibile accedere liberamente all’area portuale. La presenza della nave ha attirato l’attenzione delle autorità locali a causa di potenziali rischi sanitari.

Da circa un mese si è cominciato a parlare di hantavirus, una malattia virale trasmessa all’uomo dai roditori e che può causare gravi infezioni ai polmoni o ai reni. Il contagio avviene attraverso il contatto con animali infletti o con il loro escrementi e si manifesta, tra i più comuni sintomi, attraverso febbre improvvisa, cefalea e gravi infezioni polmonari. È per questo che le autorità locali delle Canarie avevano inizialmente rifiutato l’attracco per timori sanitari, ma si sono dovute piegare all’ordinanza esecutiva del governo centrale spagnolo, che ha assicurato che la nave rimarrà in rada e non attraccherà in porto, evitando così un’ipotetica «invasione» del roditore.🔗 Leggi su Vanityfair.it

© Vanityfair.it - Hantavirus, la «nave-focolaio» arrivata a Tenerife per lo sbarco dei passeggeri

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Hantavirus, la nave da crociera arrivata a Tenerife: iniziato lo sbarco dei passeggeri

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