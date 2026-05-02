Salamata all’Osteria della Posta di Borghetto | Ecco chi c' era le immagini

Nell’Osteria della Posta di Borghetto si è tenuta la tradizionale Salamata, un evento organizzato in collaborazione con il Circolo Borghetto Aps - Ets. La manifestazione, alla quinta edizione del memorial Fabrizio Rivotti, ha visto la partecipazione di vari presenti. Sono state scattate immagini dell’evento, che si è svolto nel rispetto delle consuete modalità. La giornata ha coinvolto la comunità locale in un’iniziativa ricorrente nel tempo.

All’Osteria della Posta di Borghetto in collaborazione con il Circolo Borghetto Aps - Ets si è svolta la tradizionale Salamata - 5^ memorial Fabrizio Rivotti. Hanno partecipato 50 salami rigorosamente dí produzione “nostrana” provenienti da varie parti della provincia. Il figlio Jacopo in memoria.🔗 Leggi su Parmatoday.it Notizie correlate Pasqua al Black Queen di Ranzano | Ecco chi c'era, le immaginiCome tradizione domenica 5 aprile, al Black Queen di Ranzano si è svolto il Party di Pasqua. Serate musicali al Salotto22 di Sala Baganza, le immagini: ecco chi c'eraContinua la serie di serate in musica al Salotto22 di Sala Baganza, incastonato tra le mura della Rocca, proprio sulla piazza del paese. Aggiornamenti e contenuti dedicati Argomenti più discussi: Salamata all’Osteria della Posta di Borghetto | Ecco chi c'era, le immagini; Salamata all’Osteria della Posta di Borghetto | Ecco chi c'era, le immagini. Rovigo, ladri all'Osteria della gioia gestita da persone con disabilità. Zaia: «Aberrante»I ladri non hanno rubato niente, solo la cassa che era stata svuotata. Ma nei gestori dell’Osteria della Gioia, nata nel 2012 come scuola di cucina per ragazzi disabili e diventata un bar ristorante ... corrieredelveneto.corriere.it Ladro maldestro e pentito: ruba all'osteria, poi lascia i soldi nella cassetta della postaBOLOGNA - Forse un po' pentito, forse un po' spaventato dalle conseguenze, un ladro che aveva preso di mira un'osteria di Casalfiumanese ha pensato di restituire i soldi del fondocassa e lasciarli ... bologna.repubblica.it Osteria della Posta. Leinad · Happy. - Mercoledì 22 aprile, presso l’Osteria della Posta di Borghetto in collaborazione con il @circoloborghetto si è svolta la tradizionale Salamata - 5^ memorial Fa - facebook.com facebook