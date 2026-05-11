Tenda abusiva vista lago | motociclisti francesi trasformano viale Geno in un campeggio low cost
Tre motociclisti francesi hanno allestito una tenda canadese in un’area defilata di viale Geno, vicino al lago di Como. La tenda è stata trovata in un punto non autorizzato, e le moto sono state parcheggiate su un viottolo pedonale. La notte trascorsa nella zona è risultata gratuita, con vista sul lago. La presenza della tenda e delle moto è stata segnalata alle autorità.
Una tenda canadese nascosta in posizione defilata, due moto parcheggiate su un viottolo evidentemente pedonale e una notte passata gratis con vista sul lago di Como. La scena, immortalata in viale Geno, proprio nell’area sopraelevata a fondo cieco di fronte alla Como Nuoto, ha attirato.🔗 Leggi su Quicomo.it
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