Tenda abusiva vista lago | motociclisti francesi trasformano viale Geno in un campeggio low cost

Tre motociclisti francesi hanno allestito una tenda canadese in un’area defilata di viale Geno, vicino al lago di Como. La tenda è stata trovata in un punto non autorizzato, e le moto sono state parcheggiate su un viottolo pedonale. La notte trascorsa nella zona è risultata gratuita, con vista sul lago. La presenza della tenda e delle moto è stata segnalata alle autorità.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui