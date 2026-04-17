Alta velocità lo sbarco dei francesi | Treni a due piani e prezzi low cost nessun danno per le linee regionali In programma oltre 300 assunzioni

Nell’ambito del potenziamento del trasporto ferroviario, sono stati annunciati nuovi treni di ultima generazione a due piani e tariffe low cost, con l’obiettivo di mantenere inalterate le linee regionali. Sono previste oltre 300 assunzioni nel prossimo biennio, mentre le nuove iniziative non dovrebbero compromettere i servizi già presenti sulla rete. La presentazione di queste novità si inserisce nel progetto di sviluppo delle infrastrutture ferroviarie, senza alterare le rotte esistenti.

Firenze, 17 aprile 2026 – Treni di ultima generazione a due piani, 300 assunzioni in un biennio, biglietti a prezzi super competitivi, nessuna interferenza con le linee regionali. Et voilà: Sncf, ovvero l’azienda pubblica che gestisce il trasporto ferroviario in Francia, prepara il terreno per spezzare il duopolio Trenitalia-Italo e irrompere sulla scena dell’alta velocità in Italia. Nei progetti di Caroline Chabrol, direttrice generale di Sncf Voyages Italia, sarà uno sbarco in grande stile, con Firenze che avrà un ruolo baricentrico nel progetto. Direttrice Chabrol, l’Antitrust ha dato il via libera al vostro ingresso nel mercato. Siete...🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Alta velocità, lo sbarco dei francesi: “Treni a due piani e prezzi low cost, nessun danno per le linee regionali. In programma oltre 300 assunzioni” Notizie correlate Da Torino verso Roma e Venezia, non più solo Trenitalia e Italo: dal 2027 anche treni ad alta velocità francesi a due pianiDa settembre 2027 per raggiungere Roma o Venezia, passando per Milano, potrebbe esserci un'alternativa in più se si guarda alla sola offerta... Atti dolosi su linee ad Alta velocità, treni con ritardi oltre 90 minuti. Salvini: "Azioni criminali"Atti dolosi rallentano la tratta Roma-Napoli e Roma-Firenze: cavi bruciati e danni agli impianti. Altri aggiornamenti Temi più discussi: Alta velocità, lo sbarco dei francesi: Treni a due piani e prezzi low cost, nessun danno per le linee regionali. In programma oltre 300 assunzioni; L’Alta velocità è più vicina… in Campania: completato lo scavo del primo tunnel. Per il tratto calabrese tempi lunghi · LaC News24; Intervista al generale Luigi Chiapperini: dallo sbarco in Normandia ai droni, come cambia la guerra anfibia; Aponte passa il testimone, il ruolo del Nord Est nel nuovo corso di Msc. Alta velocità, lo sbarco dei francesi: Treni a due piani e prezzi low cost, nessun danno per le linee regionali. In programma oltre 300 assunzioniCaroline Chabrol, direttrice generale di Sncf Voyages Italia annuncia: Firmato l’aggiornamento dell’accordo quadro con Rfi. Per ora sarà coinvolta solo la stazione di Santa Maria Novella, enormi rica ... lanazione.it Alta Velocità Salerno-Reggio Calabria: completato lo scavo della galleria CaterinaProseguono i lavori del Lotto 1A tra Battipaglia e Romagnano. La TBM Mireille completa lo scavo a Buccino: un passo avanti per l'Alta Velocità verso il Sud ... infocilento.it Sangue nei cantieri dell’Alta Velocità: operaio schiacciato "L'operaio è rimasti schiacciato tra due mezzi pesanti" Leggi l'articolo completo sul nostro sito! #altaverlocita #incidentelavoro #operaio #Sicignano #sicignanodeglialburni #Cronaca #sangue #c - facebook.com facebook