Chiazze di carburante nel lago davanti a viale Geno | forte odore e intervento dei vigili del fuoco

Nella giornata di ieri, domenica 22 marzo 2026, alcune chiazze di carburante sono state segnalate nelle acque del lago di Como, lungo viale Geno. A notarle sono stati alcuni passanti e residenti della zona, colpiti sia dall’aspetto dell’acqua sia dal forte odore che si è diffuso nell’area. Le chiazze, ben visibili in superficie, si sarebbero originate dalla fuoriuscita di carburante da un natante. La sostanza, una volta dispersa in acqua, ha creato una patina iridescente tipica degli idrocarburi, facilmente riconoscibile anche a distanza. Oltre all’impatto visivo, a preoccupare è stato soprattutto l’odore intenso, percepibile chiaramente lungo il tratto di passeggiata affacciato sul lago. 🔗 Leggi su Quicomo.it

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