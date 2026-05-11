Nel pomeriggio di oggi, temporali intensi si sono abbattuti su diverse zone della pianura tra Veneto e Friuli Venezia Giulia. Le aree coinvolte includono l’ovest veronese, il Padovano, il basso Veneziano, il Trevigiano e le zone di medio Pordenonese e Udinese. Durante gli episodi meteorologici, si sono verificati grandinate con chicchi di grandi dimensioni, simili a pietre. Le condizioni meteo hanno interessato molte località della regione, creando disagio e danni alle proprietà.

Nel pomeriggio odierno, violenti temporali stanno interessando a macchia di leopardo la pianura tra Veneto e Friuli Venezia Giulia, in particolare l’ovest veronese, il Padovano, il basso Veneziano, il Trevigiano e le aree di medio Pordenonese e Udinese. Celle temporalesche localmente molto intense stanno scaricando severi rovesci di pioggia, accompagnati da frequente attività elettrica, raffiche di vento e grandinate anche di forte intensità. Particolarmente colpita la zona di Pramaggiore (Venezia), dove poco fa sono stati segnalati violenti rovesci temporaleschi e grandine, con accumuli di ghiaccio al suolo. I chicchi, per il momento di piccole dimensioni, hanno imbiancato strade e campi in pochi minuti, creando qualche disagio agli automobilisti.🔗 Leggi su Thesocialpost.it

© Thesocialpost.it - Temporali mostruosi in Italia, chicchi di grandine come pietre: dove sta succedendo

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie correlate

Violenti temporali a Como e sul Lago, grandine come pietre: foto e videoIn pochi minuti il cielo si è chiuso e a Como città ma anche a Senna Comasco, Lezzeno e Bellagio si è abbattuta una violenta grandinata.

Forti temporali, raffiche di vento e incubo grandine: allerta meteo in Lombardia. Ecco dove e quandoMilano, 26 aprile 2026 – Dopo un weekend nel segno del sole e del cielo azzurro è in arrivo un inizio settimana dal sapore differente in Lombardia,...