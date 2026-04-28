Una donna italiana è stata condannata a sei mesi di carcere in Egitto con l’accusa di adulterio, un reato non più previsto nel sistema legale italiano da circa sessant’anni. La donna ha dichiarato di essere sconvolta e di temere di perdere la custodia della figlia, affermando di sentirsi impotente e di non sapere come chiedere aiuto. La vicenda ha suscitato attenzione sui rischi legali per cittadini italiani all’estero.

Roma – Colpevole di “adulterio”, un reato che in Italia non esiste più da quasi sessant’anni, ma per il quale Nessy Guerra in Egitto è stata condannata a sei mesi di carcere e rischia di perdere sua figlia. La donna, originaria di Sanremo e mamma di una bimba di tre anni contesa dall’ex marito italo-egiziano Tamer Hamouda, è stata condannata in appello dopo la sentenza di primo grado pronunciata dai giudici egiziani il 19 febbraio scorso. “Non me l’aspettavo, sono sconvolta. Ho paura di perdere la mia bambina. Ho paura di finire in prigione in Egitto. Non so più come fare a chiedere aiuto”, ha detto tra le lacrime la 26enne in un video su Instagram.🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Nessy Guerra: “Sconvolta, ho paura di perdere mia figlia e finire in prigione in Egitto. Non so più come chiedere aiuto”

Notizie correlate

Egitto, confermata la condanna per adulterio per l'italiana Nessy Guerra | Lei: "Ho paura mi portino via mia figlia"La cittadina italiana Nessy Guerra, originaria di Sanremo e madre di una bambina italo-egiziana di tre anni, è stata condannata a sei mesi di carcere...

Nessy Guerra condannata per adulterio in Egitto: “Ora c’è rischio che mia figlia finisca nelle mani di Tamer”Nessy Guerra, la ragazza italiana bloccata in Egitto con la figlia, è stata condannata a 6 mesi per adulterio dopo le accuse dell’ex marito.

Aggiornamenti e dibattiti

Si parla di: Italiana condannata a 6 mesi in Egitto, 'ho paura, aiutateci'.

Nessy Guerra: Sconvolta, ho paura di perdere mia figlia e finire in prigione in Egitto. Non so più come chiedere aiutoLa mamma di 26 anni condannata in Egitto a 6 medi di carcere per adulterio, un reato che in Italia non esiste più da quasi sessant’anni: rischia di perdere l’affido della bambina. La battaglia legale ... quotidiano.net

Nessy Guerra condannata per adulterio in Egitto: «Ho paura di finire in prigione e di perdere la mia bambina» VIDEO«Mi hanno condannato a sei mesi di carcere in Egitto. Questa notizia noi non ce l'aspettavamo e sono sconvolta. Ho paura di perdere la mia bambina. Ho paura di finire in ... ilgazzettino.it