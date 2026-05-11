Telmes | 1,4 milioni per l’impianto a idrogeno a Cosenza Vaglio Lise

A Cosenza Vaglio Lise arriverà un investimento di 1,4 milioni di euro destinato alla realizzazione di un impianto a idrogeno. Il progetto prevede l’utilizzo di tecnologia di elettrolisi per alimentare i treni della zona. La società coinvolta ha annunciato i dettagli del finanziamento e i tempi di sviluppo dell’impianto. Sono ancora in fase di definizione le ricadute economiche di questa iniziativa sul bilancio aziendale previsto per il 2026.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui

? Domande chiave Come funzionerà la tecnologia di elettrolisi per i treni di Cosenza?. Quali impatti avrà questo progetto sul bilancio di Telmes nel 2026?. Perché l'idrogeno diventerà il nuovo motore della mobilità in Calabria?. Chi gestirà le infrastrutture elettriche per il nuovo polo tecnologico?.? In Breve Impianto da 5 megawatt con tecnologia elettrolisi Pem per treni e autobus.. Ricavi Telmes previsti per l'esercizio 2026 con crescita 8,1% nel 2025.. CEO Massimo De Stefano punta su referenze per mercati della sostenibilità.. Interventi includono due distributori treni e un distributore specifico per autobus..? I dati Secondo Eurostat, l’inflazione annua armonizzata in Italia: 1,2% (dicembre 2025).🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Telmes: 1,4 milioni per l’impianto a idrogeno a Cosenza Vaglio Lise ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate Leggi anche: Da Bari a Cosenza, Telmes inaugura un nuovo hub sostenibile "La riqualificazione dell’ex Montedison è cruciale, bene l’impianto a idrogeno""Accogliamo con favore questa notizia, che conferma quanto avevamo già annunciato poco tempo fa sui tempi di realizzazione dell’opera". Si parla di: Si avvicina l’entrata in funzione dell’impianto H2 per i treni fuel cell di Ferrovie della Calabria: Telmes si aggiudica la commessa da 1,4 milioni per gli impianti elettrici; Da Bari a Cosenza, Telmes inaugura un nuovo hub sostenibile.