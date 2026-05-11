da bari a cosenza telmes inaugura un nuovo hub sostenibile

Da Bari a Cosenza, Telmes ha aperto un nuovo centro dedicato alla sostenibilità. L'azienda, presente in Puglia da più di vent'anni, si espande nel Sud Italia attraverso questa nuova struttura. L'apertura fa parte di un progetto di crescita regionale, che coinvolge imprese locali e nuove opportunità di sviluppo. La società continua a investire in iniziative che puntano a rafforzare la presenza nel territorio.

LO SVILUPPO del Sud Italia passa, anche, dalla crescita delle proprie imprese. In Puglia opera da oltre vent’anni Telmes. La società è stata costituita, infatti, nel 2004 a Modugno, in provincia di Bari. Telmes nasce dalle competenze e dall’esperienza pluriennale dei soci fondatori ed è attiva nel settore delle soluzioni per la gestione elettrica. Il core business è la progettazione, produzione e manutenzione di quadri elettrici di bassa tensione e software di automazione e telecontrollo. Inoltre, attraverso la controllata Temeco, si occupa della progettazione e realizzazione di impianti elettromeccanici ad uso industriale e per le energie rinnovabili.🔗 Leggi su Quotidiano.net

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