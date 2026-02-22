La riqualificazione dell’ex Montedison è cruciale bene l’impianto a idrogeno

La decisione di riqualificare l’ex Montedison deriva dalla necessità di ridurre l’inquinamento nella zona industriale. Un nuovo impianto a idrogeno contribuirà a diminuire le emissioni di sostanze nocive, migliorando la qualità dell’aria. La scelta di investire in questa tecnologia risponde anche alla richiesta di creare posti di lavoro locali. La fase di realizzazione avrà inizio nel prossimo trimestre, portando con sé cambiamenti concreti nel quartiere.

"Accogliamo con favore questa notizia, che conferma quanto avevamo già annunciato poco tempo fa sui tempi di realizzazione dell’opera". Commento del vicesindaco di Falconara Marco Giacanella, rispetto al progetto dell’ impianto per la produzione di idrogeno verde nell’area dell’ex Montedison, ormai in fase molto avanzata per quanto riguarda il primo stralcio e che sarà pronto nell’arco di circa quattro mesi. Una tempistica confermata, giovedì sulle colonne del Carlino, dal presidente della Renco Giovanni Gasparini: "Siamo arrivati attorno all’80 per cento delle opere completate", aveva detto nell’intervista Gasparini, ribadendo "traguardiamo e confermiamo la data di giugno 2026 per la consegna dell’impianto". 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Impianto di idrogeno verde. Progetto previsto a Torrenieri. Investimento da 1,5 milioniNell’area di Torrenieri, in passato sede dei laterizi

Primus in Italia: impianto sperimentale a Brunico integra idrogeno verde ed energia rinnovabileA Brunico Est, in Trentino, è stata inaugurata la prima stazione in Italia che combina idrogeno verde ed energia rinnovabile.

