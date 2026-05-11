Iran Teheran respinge il piano Usa Trump | Non mi piace la loro risposta è inappropriata – La diretta
Le trattative tra Iran e Stati Uniti si sono concluse senza un accordo, con Teheran che ha respinto il piano proposto e ha inviato la sua risposta al Pakistan, che aveva svolto il ruolo di mediatore durante i colloqui dello scorso mese. Donald Trump ha commentato la risposta definendola inappropriata e non gradita. La sessione si è svolta sotto gli occhi delle parti coinvolte, senza segnare progressi concreti verso un’intesa.
Niente accordo tra Iran e Stati Uniti. La Repubblica Islamica ha respinto il piano Usa inviando la risposta al Pakistan, Paese mediatore nelle trattative e che il mese scorso ha ospitato i colloqui Washington-Teheran. Secondo Isna, agenzia di stampa iraniana, “il fulcro della risposta al quadro americano è incentrato sulla cessazione immediata della guerra e sul ripristino della sicurezza marittima nel Golfo Persico e nello strategico Stretto di Hormuz “. L’ultima proposta di Donald Trump – che ha definito “inaccettabile” e “inappropriata” la replica di Teheran – riguardava un’intesa per porre fine alla guerra, riaprire Hormuz e ridimensionare il programma nucleare iraniano, ma di quest’ultima questione l’Iran preferirebbe discutere in un secondo momento.🔗 Leggi su Lapresse.it
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