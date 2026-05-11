Iran Teheran respinge il piano Usa Trump | Non mi piace la loro risposta è inappropriata – La diretta

Le trattative tra Iran e Stati Uniti si sono concluse senza un accordo, con Teheran che ha respinto il piano proposto e ha inviato la sua risposta al Pakistan, che aveva svolto il ruolo di mediatore durante i colloqui dello scorso mese. Donald Trump ha commentato la risposta definendola inappropriata e non gradita. La sessione si è svolta sotto gli occhi delle parti coinvolte, senza segnare progressi concreti verso un’intesa.

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