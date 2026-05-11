Iran la guerra in diretta | Teheran respinge il piano Usa Trump attacca | Inaccettabile e il petrolio vola oltre il 3%
Le tensioni tra Iran e Stati Uniti continuano a intensificarsi, con Teheran che ha respinto un piano proposto da Washington. In risposta, l'ex presidente ha commentato definendo la posizione iraniana “inappropriata”. Nel frattempo, il prezzo del petrolio ha registrato un incremento superiore al 3%, riflettendo l’aumento delle tensioni nella regione. Le notizie aggiornate sulla situazione tra i due paesi arrivano in tempo reale.
Le ultime news dalla guerra Iran-USA in tempo reale: Teheran respinge il piano di Washington e Trump definisce “inappropriata” la risposta iraniana. A Miami è previsto l'incontro tra Rubio, Witkoff e il premier del Qatar per tentare una mediazione. Intanto il petrolio sale oltre il 3% e l’Ue riunisce i ministri degli Esteri a Bruxelles.🔗 Leggi su Fanpage.it
Guerra: Iran rifiuta piano Usa e Trump quello di Teheran, navi di Francia e Turchia passano a Hormuz
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Argomenti più discussi: La guerra all'Iran sta allontanando l'Arabia Saudita dagli USA; Iran si prepara alla nuova guerra contro Trump, le mosse di Teheran; Teheran resiste al blocco di Hormuz con tagli alla produzione di petrolio; Lampi di guerra, poi tutti appesi alla risposta dell’Iran.