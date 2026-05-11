Iran la guerra in diretta | Teheran respinge il piano Usa Trump attacca | Inaccettabile e il petrolio vola oltre il 3%

Le tensioni tra Iran e Stati Uniti continuano a intensificarsi, con Teheran che ha respinto un piano proposto da Washington. In risposta, l'ex presidente ha commentato definendo la posizione iraniana “inappropriata”. Nel frattempo, il prezzo del petrolio ha registrato un incremento superiore al 3%, riflettendo l’aumento delle tensioni nella regione. Le notizie aggiornate sulla situazione tra i due paesi arrivano in tempo reale.

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