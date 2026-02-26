Weekend al Teatro dei Piccoli con il Concerto per l’Infanzia e lo spettacolo Toc Toc

Nel fine settimana, il Teatro dei Piccoli a Napoli propone due eventi pensati per le famiglie, con attenzione a bambini di tutte le età. Sabato 28 febbraio si tiene il concerto “Ritmi e danze dal mondo”, mentre domenica 1 marzo va in scena “Toc Toc”, uno spettacolo di teatro d’attore della compagnia pugliese La Luna nel letto. Entrambi gli appuntamenti sono rivolti a un pubblico giovane e alle loro famiglie.

Doppio appuntamento per bambini e famiglie al Teatro dei Piccoli, nella Mostra d’Oltremare di Napoli: il concerto Ritmi e danze dal mondo (sabato 28 febbraio) e lo spettacolo di teatro d’attore TOC TOC della compagnia pugliese La Luna nel letto (domenica 1 marzo). Un fine settimana tra suoni. 🔗 Leggi su Napolitoday.it

Orso, l’ultimo "toc toc" di un 2025 da re. Il Sassuolo per chiudere il cerchio dei sogniGiusto per scrivere definitivamente la parola fine al dibattito, su cui in città non tramonta mai il sole, sulla capacità di Riccardo Orsolini di...

"Toc toc»: riaprite al Bologna. Le perle di Orso, Odgaard e Castro. A Verona si torna a vedere l’EuropaC’era un solo posto su quell’ultimo treno che scappava via dai brutti pensieri: e su quel treno c’è salito il Bologna.

Quando il teatro diventa varietà: risate, ritmo e tic che non spariscono… si trasferiscono

Temi più discussi: Weekend al Teatro Era con Sabato, domenica e lunedì; Weekend a teatro tra Ovadia, Massini e Della Rosa; Faenza, al Teatro dei Filodrammatici un weekend all’insegna dell’improvvisazione; Weekend a Roma: 13 eventi da non perdere sabato 21 e domenica 22 febbraio.

Un weekend di emozioni al Teatro dei PiccoliDoppio appuntamento per bambini e famiglie al Teatro dei Piccoli, nella Mostra d’Oltremare di Napoli: il concerto Ritmi e danze dal mondo (sabato 28 febbraio) ... napolivillage.com

Weekend al Teatro dei Piccoli con il Concerto per l’Infanzia e lo spettacolo Toc TocDoppio appuntamento per bambini e famiglie al Teatro dei Piccoli, nella Mostra d’Oltremare di Napoli: il concerto Ritmi e danze dal mondo ( sabato 28 febbraio) e lo spettacolo di teatro d’attore TOC T ... napolitoday.it

Toc toc! Primavera in arrivo! Rinnova la tua casa con accessori fioriti e colorati, sempre a piccoli prezzi da Pepco https://pepco.it/volantino/ - facebook.com facebook

Sallusti fa toc toc a Prodi: questo non lo ricordate x.com