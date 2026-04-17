Sbucci | l' infanzia diventa spettacolo al Teatro Civico 14
Domenica 19 aprile alle 18.00, al Teatro Civico 14, va in scena “Sbucci”, uno spettacolo prodotto da “Gli Omini” con il supporto del Teatro Metastasio di Prato. La rappresentazione, che avrà una data unica, trasforma l’infanzia in un momento di attenzione e coinvolgimento per il pubblico. La produzione si inserisce nel cartellone del teatro per questa stagione.
Domenica 19 aprile alle ore 18.00, in data unica, va in scena al Teatro Civico 14 “Sbucci”, progetto de “Gli Omini” con il sostegno del Teatro Metastasio di Prato. Lo spettacolo, scritto da Giulia Zacchini e interpretato da Francesco Rotelli e Luca Zacchini, nasce dall’ascolto diretto delle voci.🔗 Leggi su Casertanews.it
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