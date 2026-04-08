Morte del calciatore in autostrada Tre comunità unite nel ricordo | Checco genio e sregolatezza

Tre comunità si sono ritrovate unite nel lutto per la morte di un giovane calciatore di 21 anni, avvenuta in un incidente stradale sull’autostrada A14 durante la sera di Pasqua. La vittima, originaria di Napoli e residente a Toscanella, è deceduta sul colpo nello scontro. La notizia ha suscitato dolore e incredulità tra i residenti di Imola, Dozza e Casalfiumanese, che si sono stretti attorno alla famiglia e ai amici del ragazzo.

Un silenzio assordante che unisce tre comunità. Imola, Dozza e Casalfiumanese accomunate nel dolore e nell’incredulità per la scomparsa di Francesco Pio Bassi, 21enne di Napoli residente a Toscanella, morto sul colpo nel tragico schianto in A14 della sera di Pasqua. Un tamponamento tra due veicoli con carambola, attorno alle 22.45 lungo la diramazione per Ravenna dell’autostrada nel territorio di Solarolo, le cui dinamiche sono ancora al vaglio della Polizia autostradale. Un pegno di sangue pesantissimo. Già, perché oltre alla vita spezzata di Bassi ci sono una ventenne ricoverata in gravi condizioni all’ospedale Maggiore di Bologna e altri sei giovani, tutti tra i 20 e i 25 anni di età, soccorsi nei nosocomi di Ravenna e Cesena con ferite più lievi. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Morte del calciatore in autostrada. Tre comunità unite nel ricordo: "Checco, genio e sregolatezza" BLOG | Racconti sull’arte: Masaccio, tra genio e sregolatezza, morto a soli 27 anniIl 21 dicembre del 1401, in quella che oggi si chiama San Giovanni Valdarno, nacque Tommaso di Ser Giovanni di Mone Cassai. Centenario del lucignanese Licio Nencetti: istituzioni, scuole e territorio unite nel ricordo del giovane partigianoUna giornata intensa, partecipata e carica di significato quella di oggi, 31 marzo, in occasione del centenario dalla nascita di Licio Nencetti,... Temi più discussi: Morte del calciatore in autostrada. Tre comunità unite nel ricordo: Checco, genio e sregolatezza; Ventisette vittime sulle strade a Pasqua, muore un giovane calciatore a Roma; Incidente a Casal Monastero: investito da un'auto, Mattia Rizzetti muore a 16 anni dopo il trasporto in ospedale; Morto nel tragico incidente di Pasqua. Il dolore per il calciatore 21enne scomparso. Morte Mattia Giani, il padre del calciatore denuncia: Il medico in campo non c’era, il defibrillatore è stato usato dopoMilano, 26 mar. (Adnkronos) - Siamo in un momento storico particolare, in cui l'intelligenza artificiale da una parte sta velocizzando i processi e dall'altra sta accorciando le distanze tra le div ... ilfattoquotidiano.it La morte di Astori. Maxi-risarcimento ai familiari del calciatoreL’ospedale fiorentino di Careggi dovrà versare ai familiari dell’ex calciatore della Fiorentina, Davide Astori, 1 milione e 90.000 euro di provvisionale come risarcimento del danno della sua morte. Il ... lanazione.it Dieci anni dalla morte del giovane ricercatore. La proiezione (dopo le polemiche sul mancato finanziamento pubblico per il film da parte del Ministero della Cultura) apre due mesi di incontri ed eventi sulla libertà di ricerca. Presenti nell’ateneo milanese anche - facebook.com facebook 7/4/26.Cavarzere.I padri Canossiani annunciano la morte del confratello p. Guido Framzolin che per alcuni anni(proprio nel periodo del Covid)prestò servizio pastorale anche a Cavarzere,prima di ritirarsi in casa di riposo.Condoglianze ai confratelli e una dev x.com