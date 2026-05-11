Teatro Filodrammatici sold out per Cenerentola

Da ilpiacenza.it 11 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Sabato 9 maggio il Teatro Filodrammatici di Piacenza ha registrato il tutto esaurito per la rappresentazione di “Cenerentola”, una fiaba musicale di Pauline Viardot. Lo spettacolo ha coinvolto il pubblico, trasformando il teatro in un luogo in cui musica e teatro si sono fuse in modo naturale. La serata ha attirato numerosi spettatori, confermando l’interesse per questa produzione.

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Una fiaba musicale senza tempo ha conquistato Piacenza: Cenerentola di Pauline Viardot ha incantato il pubblico del Teatro Filodrammatici che, sabato 9 maggio, ha registrato il tutto esaurito, trasformandosi in uno spazio sospeso tra musica e teatro. La versione originale proposta dal.🔗 Leggi su Ilpiacenza.it

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