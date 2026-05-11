Teatro Filodrammatici sold out per Cenerentola

Sabato 9 maggio il Teatro Filodrammatici di Piacenza ha registrato il tutto esaurito per la rappresentazione di “Cenerentola”, una fiaba musicale di Pauline Viardot. Lo spettacolo ha coinvolto il pubblico, trasformando il teatro in un luogo in cui musica e teatro si sono fuse in modo naturale. La serata ha attirato numerosi spettatori, confermando l’interesse per questa produzione.

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