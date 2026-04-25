Il Conservatorio porta in scena la Cenerentola di Pauline Viardot ai Filodrammatici

Sabato 9 maggio alle 21, il Teatro Filodrammatici di Piacenza ospiterà una rappresentazione musicale dedicata a “La Cenerentola” di Pauline Viardot. L’evento vedrà il palco trasformarsi in un ambiente magico, dove l’opera sarà interpretata senza parole, concentrandosi sulla musica e sulla recitazione. La produzione è curata dal Conservatorio locale, che ha scelto di portare in scena questa versione dell’opera in un contesto che unisce teatro e musica dal vivo.

Una fiaba senza tempo prende nuova vita a Piacenza: sabato 9 maggio alle ore 21, il Teatro Filodrammatici si trasformerà in un luogo incantato dove musica e teatro si fondono in un’esperienza raffinata e sorprendente. In scena, Cenerentola di Pauline Viardot, riletta dal Conservatorio Nicolini in.🔗 Leggi su Ilpiacenza.it Notizie correlate Al Teatro Filodrammatici di Milano va in scena Tape - La RegistrazioneIl Teatro Filodrammatici di Milano è un punto di riferimento per la drammaturgia contemporanea e la produzione di spettacoli originali. Quando la memoria diventa danza: Miss Lala in scena al FilodrammaticiUn’esperienza intima, una composizione artistica in tempo reale, una narrazione orale, animata da un corpo che parla e danza allo stesso tempo: “Miss...