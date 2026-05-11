Teatri della Valdichiana tra pubblico giovani e musica | i dati della stagione 2025 26

La stagione teatrale 202526 nella Valdichiana ha registrato una partecipazione significativa di pubblico, con particolare attenzione alle fasce giovanili e agli eventi musicali. I dati raccolti mostrano un incremento rispetto alle stagioni precedenti, confermando l’interesse crescente per le attività culturali nella zona. Le strutture hanno ospitato diverse performance, attirando spettatori di diverse età e provenienze, contribuendo al dinamismo del panorama culturale locale.

Arezzo, 11 maggio 2026 – Teatri della Valdichiana tra pubblico, giovani e musica: i dati della stagione 202526. Tre teatri, un unico racconto per la chiusura delle stagioni teatrali 202526 del Teatro Verdi di Monte San Savino, del Teatro Rosin i di Lucignano e del Teatro Comunale Mario Spina di Castiglion Fiorentino. Oltre il 70% di riempimento delle sale, più di 6.000 spettatori nel totale, tra serate, pomeridiane e matinée per le scuole, e una programmazione che ha intrecciato prosa, musica e teatro civile: si chiude con risultati positivi la stagione 202526 dei Teatri della Valdichiana aretina, un sistema culturale che unisce il Teatro Verdi di Monte San Savino, il Teatro Rosini di Lucignano e il Teatro Comunale Mario Spina di Castiglion Fiorentino, sotto la direzione artistica di Officine della Cultura.🔗 Leggi su Lanazione.it

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