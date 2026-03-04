CAGLIARI-PARMA 2-0 | IN EVIDENZA | Il Cagliari ottiene la prima vittoria della stagione | Serie A 2025 26

Nel match tra Cagliari e Parma, la squadra di casa si impone con un risultato di 2-0. Mina segna nel primo tempo, seguito da Felici che firma il raddoppio nella ripresa. Questa vittoria rappresenta la prima della stagione per il Cagliari, con Pisacane che vede i suoi conquistare tre punti fondamentali. La partita si conclude con il successo della squadra di casa.

I gol in entrambi i tempi di Mina e Felici regalano la prima vittoria della stagione di Pisacane nella panchina dei sardi Serie A 202526. Guarda questo video su Youtube L'articolo CAGLIARI-PARMA 2-0 IN EVIDENZA Il Cagliari ottiene la prima vittoria della stagione Serie A 202526 proviene da JustCalcio.com. 🔗 Leggi su Justcalcio.com

ATALANTA-LECCE 4-1 | IN EVIDENZA | De Ketelaere protagonista della prima vittoria dell’Atalanta | Serie A 2025/26Il belga ha segnato una doppietta nella prima vittoria stagionale per La Dea mentre i bergamaschi hanno battuto il Lecce al Gewiss Stadium.

Risultati Serie A 2025/26 LIVE: La Juventus cade contro il Cagliari. Pareggio tra Genoa e Parmadi Redazione Inter News 24Risultati Serie A 2025/26 LIVE: gli aggiornamenti sulle gare del campionato italiano e il percorso dell’Inter di Cristian...

CAGLIARI-PARMA 2-0 | HIGHLIGHTS | Cagliari Claim First Win Of The Season | Serie A 2025/26

Contenuti e approfondimenti su CAGLIARI PARMA 2 0 IN EVIDENZA Il...

Temi più discussi: Parma-Cagliari, 27ª al via con una sfida salvezza; Serie A: Parma e Cagliari, un gol e un buon punto per parte; Parma-Cagliari, dove vedere la partita in tv: gli orari; Parma-Cagliari: probabili formazioni, statistiche quando e dove vederla.

Parma-Cagliari 1-1: Highlights, video e golVideo e Highlights di Parma-Cagliari 1-1. Le azioni più belle della sfida di Serie A 2025/2026. Rivivi le emozioni del match su Virgilio Sport. sport.virgilio.it

Il Parma di Cuesta come quello di Donadoni? Ma se il Cagliari fa 500…Cagliari capace di sbloccare il punteggio dallo 0-0 per 3 volte su 4, Parma abile a rimontare e raccogliere 2 vittorie e 2 pareggi. Possiamo riassumerli. tuttomercatoweb.com

Fino al 3 maggio 2026, al Lazzaretto #Cagliari potete visitare “Leonardo. Genio Universale. Macchine, visioni e futuro nell’ingegno di un Uomo”. Un viaggio tra arte, scienza e immaginazione che racconta Leonardo da Vinci non solo come artista, ma come me x.com

Buongiorno da Cagliari di Andrea Orrù @andreaorrupiras #sardegna_mia_ #Sardegnamia #mare #cagliari #natura facebook