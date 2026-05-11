Taxi una rete unisce le app Unico servizio in 200 città

In diverse città italiane, un sistema unificato collega le app di taxi, creando una rete che permette di coordinare le prenotazioni attraverso più piattaforme. Questo approccio coinvolge numerose applicazioni, facilitando l'accesso ai servizi di trasporto pubblico tramite dispositivi mobili. La rete funziona in oltre 200 città, garantendo agli utenti un modo più efficiente di prenotare un taxi e migliorando la gestione del servizio complessivo.

UNA RETE che unisce più applicazioni per promuovere la cooperazione fra taxi e assicurare un servizio migliore. Si tratta di Italian Taxi Network (Itn) che in Italia intende proporre un modello diverso rispetto ad altri Paesi (dal Canada agli Stati Uniti, passando per Irlanda, Gran Bretagna, Francia, Spagna e Grecia) nei quali gli autisti delle piattaforme globali di trasporto stanno scendendo in sciopero contro salari bassi, algoritmi opachi e condizioni di lavoro sempre più pesanti. A spiegare la novità, Claudio Giudici, presidente del consorzio Taxi Move. Giudici, di cosa si tratta? "Le app gestite dai lavoratori del settore, e non da contenitori finanziari quotati a Wall Street, si sono unite in una rete.🔗 Leggi su Quotidiano.net

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