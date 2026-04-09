I tassisti hanno annunciato l’adozione di una nuova applicazione che permette di prenotare corse con un semplice clic, disponibile in tutta Italia. La piattaforma, chiamata Taxi Moove, consente di prenotare un taxi tramite smartphone senza dover chiamare direttamente la centrale. La novità arriva in un momento in cui il settore del trasporto sta affrontando una trasformazione digitale, con un nuovo strumento che mira a semplificare il servizio per i clienti.

La città cambia dal punto di vista turistico, il sistema dell’accoglienza si trasforma alla luce di nuovi flussi e nuove esigenze e anche il servizio taxi di Ravenna è al lavoro per stare al passo con i tempi, "per essere più vicini ai cittadini" dice Giancarlo Balbo, presidente della cooperativa Radio Taxi. In particolare attraverso la tecnologia e l’utilizzo di app che rendano più semplice l’utilizzo dei mezzi. "L’obiettivo – spiega Balbo – è di ridurre i tempi di attesa, facilitare l’accesso ai taxi senza troppi passaggi. Abbiamo un’app, Radio Taxi Ravenna, dedicata ai ravennati che consente di chiamare un taxi senza passare dal centralino e, in media, dopo cinque, sette minuti il mezzo arriva. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Tassisti al passo coi tempi: "Un clic per una corsa. Con la app Taxi Moove si prenota da tutta Italia"

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