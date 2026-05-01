Taxi ferroviario autonomo | arriva il prototipo on demand da Milano

Una startup di Milano ha annunciato il lancio di un nuovo veicolo: un taxi ferroviario autonomo che può trasportare fino a sei persone. Il prototipo, progettato per il servizio on demand, è stato presentato recentemente nella città. Si tratta di un mezzo senza conducente destinato a operare su rotaie, con l’obiettivo di offrire una soluzione di trasporto alternativa e più efficiente. La presentazione ha attirato l’attenzione di vari operatori del settore.

? Cosa sapere La startup RailEvo presenta a Milano il prototipo di taxi ferroviario autonomo da sei passeggeri.. Il sistema on demand punta al recupero delle linee ferroviarie europee sottoutilizzate.. La startup RailEvo ha presentato a Milano il prototipo di un taxi ferroviario autonomo, un veicolo elettrico compatto progettato per rivoluzionare la mobilità su rotaia tramite un sistema on demand gestibile via smartphone. Il mezzo, capace di trasportare fino a sei passeggeri con una velocità massima di 100 chilometri orari, punta a trasformare l’attuale gestione delle linee locali, spesso caratterizzate da congestione e ritardi. L’innovazione tecnologica dell’assale brevettato e della guida autonoma.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Taxi ferroviario autonomo: arriva il prototipo on demand da Milano Notizie correlate Leggi anche: Taxi ferroviario autonomo, a Trento debutta RailEvo: il futuro corre sui binari Contenuti e approfondimenti Temi più discussi: Trento, RailEvo svela prototipo del primo taxi ferroviario autonomo al mondo; Mobilità del futuro: domani la presentazione di RailEvo, il taxi ferroviario autonomo on demand; Taxi ferroviario autonomo, a Trento debutta RailEvo: il futuro corre sui binari; Ecco RailEvo, il primo taxi ferroviario a guida autonoma. RailEvo, svelato il prototipo di taxi ferroviario autonomoPresentato in un evento all’Auditorium di Trentino Trasporti a Trento, alla presenza degli assessori provinciali Mattia Gottardi e Achille Spinelli, il prototipo RailEvo in scala 1:1. L’innovativo sis ... ladigetto.it RailEvo, svelato a Trento il prototipo di taxi ferroviario autonomoPresentato oggi a Trento il prototipo RailEvo in scala 1:1. L'innovativo sistema di trasporto ferroviario autonomo on demand è stato sviluppato dall'omonima startup italiana insediata nell'hub dell'In ... ansa.it Una prima mondiale assoluta: il taxi ferroviario. Presentato in Italia. Dove correrà, le sue caratteristiche e come lo potremmo ritrovare anche a Milano ora su milanocittastato.it - facebook.com facebook RailEvo, debutta il primo taxi ferroviario al mondo e lo fa in Italia x.com