Pedane sul Lungomare di Napoli Fico e Manfredi cercano di sbloccare il progetto

Il progetto delle pedane mobili sul lungomare di Napoli ha ottenuto il via libera dal Comune e dalla Regione, mentre la Soprintendenza ha espresso parere contrario. Il sindaco e il presidente della regione stanno cercando di trovare una soluzione con il Ministero della Cultura. La questione riguarda il permesso per l’installazione delle strutture temporanee lungo la passeggiata sul mare. La decisione finale dipende ora da un accordo tra le parti coinvolte.

Pedane mobili sul lungomare di Napoli: sì di Comune e Regione, ma non della Soprintendenza. Fico e Manfredi cercano di risolvere col Ministero della Cultura.🔗 Leggi su Fanpage.it Notizie correlate Leggi anche: Lungomare Ancona: sì all’ok ambientale per il progetto di ristrutturazione del lungomare nord Leggi anche: America’s Cup 2027: l’accordo tra Fico e Manfredi rilancia Napoli come sede dell’evento. Una raccolta di contenuti Temi più discussi: Spiagge libere a Napoli, no al numero chiuso:da giugno servizi docce e ombrelloni; Ostia tra sequestri, mareggiate e demolizioni: il lungomare resta senza servizi: scatta la protesta; Stagione balneare al via il 17 maggio per Ostia, Castelporziano e Capocotta. Ecco chi aprirà e chi no. Fico: Piattaforme sul lungomare di Napoli per fare il bagno. Manfredi: A Bagnoli mare liberoIl presidente della Regione d’accordo con l’idea del Comune di Napoli. Oltre il 30% di spiagge libere? Per ora miglioriamo l’esistente. Il sindaco: Pedane dalla colmata per l’accesso al mare. In co ... msn.com Lungomare di Napoli, Manfredi: «Pedane sugli scogli: adesso basta dire no»Il mare a cinque stelle ritrovato - eccellenti le acque da Posillipo a Nisida passando per via Partenope i dati sono quelli dell’Arpac - fanno scattare subito una riflessione del sindaco Gaetano ... ilmattino.it Fico: “Piattaforme sul lungomare di Napoli per fare il bagno”. Manfredi: “A Bagnoli mare libero” x.com La città di Napoli: la storia ed i monumenti. Roberto Murolo · O mare 'e Margellina. La passeggiata sul mare che non dimentichi Da Mergellina il lungomare si apre come un abbraccio lento. Qui la città si piega sul mare, i palazzi si specchiano nell’acqua e il te - facebook.com facebook