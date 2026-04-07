False recensioni di hotel e ristoranti cambiano le regole | ecco quando sono vietate

A partire da questa settimana, le regole sulle recensioni online di hotel e ristoranti sono cambiate. Le nuove disposizioni stabiliscono che le recensioni devono essere pubblicate entro 30 giorni dall'esperienza e possono essere rilasciate esclusivamente da chi ha effettivamente usufruito del servizio o acquistato il prodotto. Queste norme mirano a ridurre le recensioni false e a garantire maggiore trasparenza nelle piattaforme di valutazione.

Roma, 7 aprile 2026 – Recensioni online entro 30 giorni dalla fruizione del servizio o dall'acquisto del prodotto, e solo da chi ha effettivamente utilizzato il servizio o il bene. Stop alle recensioni di hotel e ristoranti create ad arte per danneggiare l’attività imprenditoriale. Le nuove regole, in vigore da oggi, martedì 7 aprile, puntano ad arginare il fenomeno di commenti non attendibili scritti da concorrenti, agenzie specializzate o utenti fake che non hanno mai usufruito del servizio. Le novità previste dalla legge 342026 (Ddl Pmi), per diventare effettivamente operative, necessitano delle linee guida di Antitrust e Agcom. Cosa cambia. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

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Recensioni false nel mirino: nuove regole e sanzioni per ristoranti e hotelIl mercato delle recensioni online è diventato un vero e proprio terreno di scontro per ristoranti e hotel.

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