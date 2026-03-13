Basilicata a Milano | il Cammino Coast to Coast conquista

Alla XXII edizione del salone dedicato allo stile di vita sostenibile a Fiera Milano Rho, l’Azienda di Promozione Turistica della Basilicata presenta i percorsi escursionisti del Cammino Coast to Coast. La regione porta così le sue iniziative direttamente alla manifestazione, coinvolgendo visitatori e appassionati interessati a scoprire le sue proposte di trekking e natura. La partecipazione si inserisce in un evento che promuove pratiche sostenibili e uno stile di vita consapevole.

L'Azienda di Promozione Turistica della Basilicata porta i suoi percorsi escursionisti alla XXII edizione del salone dedicato allo stile di vita sostenibile, ospitato a Fiera Milano Rho. L'evento si protrarrà fino al 15 marzo, offrendo una vetrina per mostrare la regione non come semplice meta turistica da consumare, ma come un'esperienza viva da attraversare fisicamente. Nello spazio espositivo dedicato ai grandi cammini, esperti locali illustreranno la rete degli itinerari lucani attraverso mappe e guide dettagliate. Il fulcro della presentazione sarà il Cammino Basilicata Coast to Coast, un percorso unico che collega le due coste regionali.