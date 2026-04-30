Dall' Adriatico al Tirreno | raduno a Numana per il ' coast to coast' della mitiche Opel Calibra

Dall'Adriatico al Tirreno, a Numana, si svolgerà un raduno dedicato alle Opel Calibra. Quindici coupé si riuniranno per un evento organizzato dal Calibra Club Italia, che coinvolge appassionati provenienti da diverse regioni. La manifestazione vedrà le vetture disposte lungo il tratto costiero, nel rispetto di un percorso che collega due mari. L'iniziativa si propone di celebrare la storia e l'estetica di questo modello iconico.

Quindici iconiche coupé, due mari e un solo orizzonte: partirà da Numana il raduno del Calibra Club Italia che unisce l’Adriatico e il Tirreno nel segno della passione automobilistica più autentica. Protagonista assoluta di questo viaggio è la leggendaria Opel Calibra, l’auto che con le sue linee.🔗 Leggi su Anconatoday.it

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