Tavernelle compie l’impresa Battuto Terni Fc è finale playoff

Tavernelle ha superato Terni FC con il risultato di 1-0, qualificandosi così per la finale dei playoff. La partita si è conclusa con il gol decisivo a pochi minuti dalla fine del secondo tempo supplementare. La formazione di Tavernelle ha dimostrato determinazione, mentre Terni FC ha schierato giocatori come Cunzi, Flavioni e Principi. La sfida si è giocata allo stadio di Terni.

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