Tavernelle compie l’impresa Battuto Terni Fc è finale playoff
Tavernelle ha superato Terni FC con il risultato di 1-0, qualificandosi così per la finale dei playoff. La partita si è conclusa con il gol decisivo a pochi minuti dalla fine del secondo tempo supplementare. La formazione di Tavernelle ha dimostrato determinazione, mentre Terni FC ha schierato giocatori come Cunzi, Flavioni e Principi. La sfida si è giocata allo stadio di Terni.
Terni FC 0 Tavernelle 1 TERNI FC: Cunzi, Flavioni, Domiziani (25’st Betti), Ponti, Mattia, Gaggiotti, Pucci, Bruschi (43’st Tramontano), Bertaina, Giacomelli, Principi. All. Tozzi Borsoi. TAVERNELLE: De Marco, Benda, Ceccarelli (45’st R.Liotti), Vassallo, Capezzuto, Conti, Apabe (37’st Corrado), Barbarossa, Zeby (42’st Russo), Benedetti (30’st Posti), Carboni. All. Farsi. Arbitro: Caldarulo di Bari Marcatore: 39’pt Conti Note: espulso al 46’st Conti per condotta scorretta. Ammoniti: Barbarossa, Bertaina, Mattia. TERNI - Il Tavernelle compie l’impresa. Batte 1-0 il Terni Fc e vola in finale playoff contro la Pietralunghese in un epilogo che si annuncia incandescente.🔗 Leggi su Lanazione.it
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