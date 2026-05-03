Semifinale playoff | Akragas cuore e brividi compie l' impresa contro il Pro Ragusa

Nella semifinale dei playoff, l’Akragas Cuore e Brividi ha ottenuto una vittoria importante contro il Pro Ragusa. Il portiere, proveniente da Aragona, ha risposto presente tra i pali, contribuendo alla vittoria finale. Il capitano della squadra ha guidato i compagni e ha visto il suo assisto premiato con il successo. La partita si è conclusa con il risultato che consente all’Akragas di avanzare alla fase successiva del torneo.

Il Totò Russo di Aragona ha risposto presente all'appello del capitano Alfonso Cipolla, trasformandosi in quell'uomo in più necessario per superare lo scoglio della semifinale playoff. Spalti pieni, tifo a perdifiato e bandiere in ogni gradinata. L'Akragas, forte del secondo posto in campionato e.🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it Notizie correlate Leggi anche: “Dimentichiamo il passato, ora conta solo la gloria”: l'Akragas di Sebi Catania lancia la carica playoff contro il Pro Ragusa Play-off Akragas: Cipolla guida la sfida decisiva contro Pro Ragusa? Cosa sapere Akragas e Pro Ragusa si sfidano domenica alle 16,30 allo stadio Totò Russo di Aragona. Contenuti utili per approfondire Temi più discussi: Akragas, comincia la corsa playoff: al Totò Russo arriva il Pro Ragusa; Tabellino partita Akragas SLP vs Pro Ragusa; Promozione D, i verdetti al termine della regular season. Akragas, comincia la corsa playoff: al Totò Russo arriva il Pro RagusaIl primo maggio si lavora al Totò Russo. L’Akragas di Sebi Catania ha messo nel mirino l’appuntamento più importante della stagione: la semifinale playoff contro il Pro Ragusa, in programma domenica 3 ... scrivolibero.it Akragas, ai play-off c’è il Pro Ragusa: ora inizia la fase decisivaDomenica al Totò Russo sfida secca con vantaggio campo e due risultati su tre. La stagione regolare si è conclusa dopo l’1-1 senza tensioni contro il Priolo, capolista e già promosso ... agrigentonotizie.it Priolo Football Club promosso in Eccellenza: record di 71 punti! Semifinali Play-Off: Akragas - Pro Ragusa, Scordia - Santa Croce Play-Out: Frigintini - Scicli Vigor Gela retrocesso nel campionato di Prima Categoria Buona fort facebook