Calcio eccellenza Tavernelle e Terni Fc non si fanno male | è 0-0

Da sport.quotidiano.net 23 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

TAVERNELLE 0 TERNI FC 0 TAVERNELLE (4-3-1-2): De Marco; Benda, Conti, Ricci, Ceccarelli; Cerboni, Benedetti, Barbarossa (33’ st Corrado); R. Liotti (20’ st F. Posti); Russo, Apabe (33’ st Pieravanti). A disp.: D. Liotti, Lucarelli, Capezzuto, Morotti, Brilli, Osakwe. All.: Farsi. TERNI FC (4-2-3-1): Catalani; Esposito, Ponti, Gaggiotti, Flavioni; Bruschi, Mattia; Pucci, Principi, Giacomelli; Bertaina (44’ st Tramontano). A disp.: Cunzi, Barrow, Rocci, Domiziani, Betti, Mengoni, Adelfio, Spunticcia. All.: Tozzi Borsoi. ARBITRO: Antonelli di Foligno (Krriku e Bonucci di Foligno). NOTE: spettatori 400 circa. Ammoniti: Esposito (T), Ricci, Benda (T). 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

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