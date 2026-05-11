Tav Treviglio crolla contro il Latina | Marciuš brilla ma è 0-2

Nel match tra Tav Treviglio e Latina, la squadra padrona di casa ha subito un crollo nel secondo tempo, chiuso con un parziale di 11-0 a favore degli avversari. Nonostante la buona prestazione di Marciuš, che ha segnato alcuni punti importanti, il risultato finale è stato di 0-2. La sconfitta mette a rischio la qualificazione, e si apre il dibattito su come la squadra possa recuperare e quali giocatori siano chiamati a sostenere Marciuš nel prossimo impegno.

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? Domande chiave Come può la Tav Treviglio ribaltare il parziale di 11-0 subito dopo l'intervallo?. Chi deve sostenere Marciuš per evitare l'eliminazione immediata mercoledì?. Perché la difesa trevigliese è crollata totalmente nel secondo tempo?. Quali errori tattici hanno trasformato il pareggio iniziale in un distacco netto?.? In Breve Primo tempo in equilibrio concluso sul 43-43 dopo il break di Marciuš.. Latina ha dominato il secondo tempo con un parziale di 42 a 22.. Nwohuocha e Pastore hanno punito la difesa trevigliese nel secondo tempo.. Prossima sfida decisiva mercoledì 13 maggio alle ore 20,45 alla PalaFacchetti.. La Tav Treviglio scende sul più molle dopo la sconfitta per 85-65 contro Latina, che ora domina la serie dei quarti di finale con due vittorie consecutive.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Tav Treviglio crolla contro il Latina: Marciuš brilla, ma è 0-2 ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate Tav Treviglio cede anche in gara-2 contro Latina, serie appesa a un filoLa Tav Treviglio regge solo metà gara ed è nuovamente battuta da Latina, che ora conduce 2-0 la serie dei quarti di finale. La Tav Treviglio centra l’obiettivo playoff: ko a Legnano, ma tiene il 6° postoLa TAV Treviglio è sconfitta nel derby con Legnano, ma i biancoverdi fanno comunque festa con gli oltre duecento tifosi per i playoff conquistati. Si parla di: Tav Treviglio cede anche in gara-2 contro Latina, serie appesa a un filo; Tabellone 2 dei playoff di Serie B Nazionale: gara 1, calendario e risultati 8/5.