La Tav Treviglio centra l’obiettivo playoff | ko a Legnano ma tiene il 6° posto

La TAV Treviglio ha perso il derby contro Legnano, ma grazie ai risultati ottenuti nelle altre partite si è qualificata ai playoff. Nonostante la sconfitta, i tifosi presenti hanno festeggiato il raggiungimento del sesto posto in classifica. La squadra si gode l’obiettivo raggiunto e si prepara alla fase successiva della stagione. La partita si è disputata davanti a un pubblico di oltre duecento persone.

La TAV Treviglio è sconfitta nel derby con Legnano, ma i biancoverdi fanno comunque festa con gli oltre duecento tifosi per i playoff conquistati. La gara disputata dal quintetto biancoverde è ancora a ranghi ridotti, tuttavia il team trevigliese sa leggere la partita, recuperando 11 punti e andando anche vicino al successo. Il 71-68 conclusivo crea una situazione di parità a quota 42 per Legnano, Treviglio ed Herons Montecatini, confermato dalla classifica avulsa (tutte con 2 vittorie e 2 sconfitte). È grazie al quoziente canestri che le due compagini lombarde accedono ai playoff: Legnano (1,0596) quinta, Treviglio (0,9838) sesta, con Montecatini (0,9603) settima e costretta ai play-in.🔗 Leggi su Bergamonews.it

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