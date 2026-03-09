Ai WGA 2026, le premiazioni si sono svolte esclusivamente a New York a causa dello sciopero del personale in California. In questa occasione,

The Pitt, The Studio e Dying for Sex hanno avuto la meglio nelle categorie televisive, la cerimonia si è tenuta solo a New York per via dello sciopero del personale californiano. Con una cerimonia dimezzata tenutasi solo a New York per via dello sciopero del personale del gruppo californiano, i Writers Guild Awards 2026 hanno confermato le previsioni della vigilia premiando Una battaglia dopo l'altra e I peccatori. I favoriti agli Oscar mietono un altro successo quando manca appena una settimana alla notte più attesa dai cinefili che vedrà la satira politica di Paul Thomas Anderson e il period horror black di Ryan Coogler contendersi la statuetta per il miglior film. 🔗 Leggi su Movieplayer.it

© Movieplayer.it - Nessuna sorpresa ai WGA 2026: Una battaglia dopo l'altra e I peccatori senza rivali

Articoli correlati

Bafta 2026: trionfa Una battaglia dopo l’altra, sorpresa Robert Aramayo, premi a I peccatori e Hamnet, ecco i vincitoriI Bafta 2026 incoronano Una battaglia dopo l’altra di Paul Thomas Anderson con sei premi, tra cui film e regia, a sorpresa Robert Aramayo miglior...

Una battaglia dopo l'altra e Hamnet tra i candidati ai WGA Awards 2026, Pluribus guida la TVI peccatori, Una battaglia dopo l'altra, Hamnet e Marty Supreme si assicurano una candidatura per la miglior sceneggiatura, mentre la serie di Vince...

Contenuti utili per approfondire Nessuna sorpresa

Nessuna sorpresa ai WGA 2026: Una battaglia dopo l'altra e I peccatori senza rivaliThe Pitt, The Studio e Dying for Sex hanno avuto la meglio nelle categorie televisive, la cerimonia si è tenuta solo a New York per via dello sciopero del personale californiano. movieplayer.it

Terremoto ai WGA Awards 2026: cancellata la cerimonia di Los Angeles. È scontro totale con lo staffCaos ai Writers Guild Awards 2026: la WGA West cancella la cerimonia di Los Angeles a causa dello sciopero dello staff interno. Tutti i dettagli. universalmovies.it