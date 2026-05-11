Taste of Roma 2026 Fagianeria presenta Ègelato

Durante Taste of Roma 2026, Fagianeria ha presentato Ègelato, un nuovo prodotto realizzato da Cirio Agricola di Andrea Benetton. La creazione punta a valorizzare l’autenticità della materia prima, con un controllo diretto sulla filiera e una forte attenzione alla cultura del latte. La presentazione si è svolta nel corso della manifestazione, coinvolgendo i partecipanti interessati all’innovazione nel settore dei gelati.

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Nel corso di Taste of Roma 2026, Fagianeria ha presentato il nuovo Ègelato firmato da Cirio Agricola di Andrea Benetton, nato per valorizzare autenticità della materia prima, controllo diretto della filiera e cultura del latte. La presentazione è avvenuta durante il festival internazionale dedicato all’alta cucina, conclusosi domenica 10 maggio 2026 al Gazometro di Roma dopo cinque giorni di degustazioni, incontri e nuove tendenze gastronomiche, confermandosi uno dei principali appuntamenti italiani dedicati al mondo del food contemporaneo. Il latte rappresenta il vero asse del progetto. Presentato durante il weekend della manifestazione, Ègelato nasce dall’ approccio integrato della Filiera Bianca di Cirio Agricola, modello produttivo fondato sulla continuità naturale dei processi e sulla circolarità delle risorse.🔗 Leggi su Lettera43.it © Lettera43.it - Taste of Roma 2026, Fagianeria presenta Ègelato ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate Leggi anche: Taste of Roma 2026 al Gazometro Taste of Roma 2026: decima edizione al Gazometro Ostiense, tra stelle Michelin e sapori romaniÈ molto attesa la decima edizione di Taste of Roma, il festival gastronomico internazionale che dal 6 al 10 maggio 2026 trasformerà il Gazometro del... Argomenti più discussi: Taste of Roma 2026 al Gazometro; Torna Taste of Roma, al Gazometro dal 6 al 10 maggio chef e cucina gourmet; Parte Taste of Roma 2026: al Gazometro i migliori chef della Capitale con i loro piatti celebri; Taste of Roma 2026, porte aperte al Gazometro con cucina di ricerca e nuove tendenze. TASTE OF ROMA 2026 09 maggio crea.gov.it/web/alimenti-e… x.com The Wisdom of Emperors - Alexandra Rowland reddit