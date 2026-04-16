Taste of Roma 2026 al Gazometro

Dal 6 al 10 maggio 2026 si svolge la nuova edizione di Taste of Roma, che festeggia i suoi primi dieci anni. Questa volta il festival si sposta al Gazometro, uno dei luoghi più iconici della città. La manifestazione si ripropone di portare in scena esposizioni e degustazioni legate alla gastronomia, coinvolgendo chef e produttori locali e internazionali. La location del Gazometro sarà il centro di questa rinnovata esperienza culinaria.

Taste of Roma torna, dal 6 al 10 maggio 2026, e celebra i suoi primi 10 anni. Per questa edizione, il festival inaugura un nuovo capitolo scegliendo come scenario il Gazometro.La location industrial punta a rafforzare l’identità contemporanea della manifestazione e ne amplia la capacità di.🔗 Leggi su Romatoday.it Notizie correlate Gianni Sperti: L’attico di lusso a Roma, il design minimalista e il terrazzo con vista sul GazometroMario Adinolfi contattato per il Grande Fratello Vip: “Tina Cipollari opinionista? Pensa a fatturare” Perché si chiamano giorni della merla? Storia e... Tutti gli aggiornamenti Argomenti più discussi: Taste of Roma 2026 al Gazometro; Taste of Roma: appuntamento dal 6 al 10 maggio - EFA News; Colosseo di Roma, il restauro svela strutture nascoste da secoli; Rocco De Santis al Grand Hotel Flora di Roma. A Taste of Scotland Tour created an event. - facebook.com facebook