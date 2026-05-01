La decima edizione di Taste of Roma si terrà dal 6 al 10 maggio 2026 al Gazometro Ostiense. Il festival gastronomico internazionale offrirà ai visitatori l’opportunità di assaporare piatti preparati da chef stellati Michelin e di scoprire sapori tipici della cucina romana. L’evento, che si svolge nel quartiere Ostiense, rappresenta un appuntamento consolidato nel panorama culinario della città.

È molto attesa la decima edizione di Taste of Roma, il festival gastronomico internazionale che dal 6 al 10 maggio 2026 trasformerà il Gazometro del quartiere Ostiense in una celebrazione del gusto. Nato dal format globale Taste Festivals, che ha conquistato capitali foodie come Londra, Dubai e Sydney, questo evento rende accessibile la cucina d’eccellenza romana a tutti, con la partecipazione di oltre 20 tra i migliori ristoranti della città. Chef stellati, fra cui Heinz Beck e Daniele Usai, cucinano live in un mix di creatività e intrattenimento. Ristoranti stellati e menù per tutti. Partecipano ristoranti con stelle Michelin come La Pergola, Il Convivio Troiani e Il Tino.🔗 Leggi su Sololaroma.it

© Sololaroma.it - Taste of Roma 2026: decima edizione al Gazometro Ostiense, tra stelle Michelin e sapori romani

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