Tartufo bianco | Catignano diventa diventa capofila di una squadra di eccellenza

Il tartufo bianco vestino diventa il capofila di una squadra d'eccellenza. Il 2 giugno si terrà a Catignano un convegno, alle ore 1030, durante il quale sarà presentata ufficialmente la "Rete europea del gusto – Terre vestine”. L'obiettivo è smettere di vendere prodotti anonimi e iniziare a.🔗 Leggi su Ilpescara.it

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