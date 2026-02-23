Trump fa una gaffe sulla squadra femminile di hockey alle Olimpiadi e la telefonata diventa virale

Trump ha fatto una battuta poco felice sulla squadra femminile di hockey alle Olimpiadi, causando reazioni sui social. Durante una telefonata di congratulazioni alla squadra maschile medagliata d’oro, ha parlato anche della vittoria delle donne, ma il suo commento è stato giudicato fuori luogo e ha suscitato commenti critici. Il video della telefonata si è diffuso rapidamente online, alimentando discussioni sui social. La scena ha attirato l’attenzione di molti utenti e giornalisti.

Trump ha chiamato alla squadra maschile di hockey degli Stati Uniti per congratularsi dopo la medaglia d'oro, ma nella telefonata si è lasciato andare a una battuta inopportuna sulla squadra femminile che ha vinto l'oro meno di una settimana fa.