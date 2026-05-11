Tariffa puntuale arrivano le fatture Iren | Molte famiglie vuotano meno

In questi giorni, a Piacenza, vengono consegnate le fatture di acconto relative alla Tariffa Puntuale del primo semestre 2026. La Tariffa Corrispettiva Puntuale, nota come Tcp, riguarda le famiglie che consumano acqua e rifiuti. Secondo l’azienda, molte famiglie hanno consumato meno rispetto alle stime iniziali, portando a un diverso calcolo delle tariffe. La consegna delle fatture è destinata a coinvolgere numerosi utenti della città.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui